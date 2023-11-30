Aranan 171 kişi yakalandı

Antalya’da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 171 kişi yakalandı.

KAYNAK: İHA
Aranan 171 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan “Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan” şahısların yakalanmasına yönelik, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 57 ekip 132 polisin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi.

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İl genelinde birçok suçtan arananların bulunduğu 171 şahıs, ekiplerin operasyonu sonucu yakalandı. Yakalananlar arasında, 20 yıl üzeri 1, 10 ile 20 arası 5, 5 ile 10 yıl arası 8, 2 ile 5 yıl arası 6, 2 yıl altı 24 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 44 şahıs tutuklandı.

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