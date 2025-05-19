Antalya’da 19 Mayıs’a senfonik kutlama! Aspendos’ta müzik şöleni

ADSO’nun açıklamasına göre, konser 23 Mayıs’ta saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda gerçekleşecek.

Klasik müziğin üç etkileyici konçertosu, genç ve yetkin solistlerin yorumlarıyla dinleyiciyle buluşacak. Orkestrayı, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası şefi Nesrin Bayramoğulları yönetecek.



Klasik müzik repertuvarının seçkin eserleri, genç solistlerin yorumlarıyla sunulacak. Program, Beethoven’ın dramatik anlatımıyla dikkat çeken Coriolan Üvertürü ile başlayacak.

Uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyesi olan flüt sanatçısı Aygül Yeniev, Jules Demersseman’ın virtüöz tekniklerle zengin 6. “Flüt Konçertosu”nu icra edecek.

Konserin ikinci solisti Çetin Özen, birçok orkestrada solist olarak yer almış bir isim. Emmanuel Sejourne’nin çağdaş marimba repertuvarının önde gelen eseri “Marimba Konçertosu”nu seslendirecek.

Eserin lirik başlangıç bölümü ve ritmik ikinci kısmında, marimbanın teknik ve duygusal ifade gücü tüm yönleriyle sergilenecek.

Konserin son solisti keman sanatçısı Ece Namlı, Brahms’ın romantik dönemin derin duygularını yansıtan Keman Konçertosu Re Majör, Op. 77’nin ilk bölümüyle sahnede olacak.

Biletler, AKM gişelerinden ve internet üzerinden satın alınabilecek.