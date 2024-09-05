Antalya'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: İHA
Antalya'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı. Çandır Mahallesi yolunda gerçekleşen kazada, Fevzi Ç.’nin kullandığı 07 BBT 717 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Derya Ü. K.’nın sürdüğü 07 ADE 125 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Derya Ü. K., 3 yaşındaki kızı Asel D. K., ve diğer araçtaki yolcular Hilmi Ç., Büşra Ç., ve Elif Ç., ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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