Antalya'da 2 bin yabancı uyruklu kayıt dışı emlakçılık yapıyor! Yüzde 10-15 komisyon alıp vergi ödemiyorlar

Kaynak: İHA
Antalya'da 2 bin yabancı uyruklu kayıt dışı emlakçılık yapıyor! Yüzde 10-15 komisyon alıp vergi ödemiyorlar

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, kentte kayıtsız 2 bin yabancının emlak sektöründe faaliyet gösterdiğini ifade ederek, "Bir an önce denetlenmeleri lazım. Bizim esnafımız yüzde 2 komisyon alırken, onlar yüzde 10-15 komisyon alıyor" dedi.

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 olurken, konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasında 3'üncü sırada Antalya yer aldı.

Antalya'da 2024 yılı Temmuz ayında 3 bin 990'ı ikinci el satış olmak üzere toplam 6 bin 659 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azalarak, 2 bin 350 oldu.

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA ANTALYA LİDER

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasında 878 satış ile Antalya birinci sırada yer alırken, 752 satış ile ikinci sırada İstanbul ve 218 satış ile üçüncü sırada Mersin yer aldı.

ANEKO BAŞKANI ÇAĞLAR'DAN DENETLEME ÇAĞRISI

Antalya Emlakçılar Ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası (ANEKO) Başkanı İsmail Çağlar, konut satışının arttığı kentte kayıtlı olan ve olmayan emlakçılar arasındaki sorunu anlattı. İsmail Çağlar, denetleme çağrısını tekrarladı.

"DEVLETİMİZE VERGİ ÖDEMİYORLAR"

Çağlar, "İlan sitelerindeki denetlemeler kimlik doğrulamayla başladı, yetkisiz kimse giremeyecek. Fakat sosyal medya uygulamaları ve WhatsApp üzerinden yabancı vatandaşlar ev ve araç alıp satıyor, kiraya veriyor. Vergiden kaçıyorlar, devletimize vergi ödemiyorlar. Burada çok fazla sirkülasyon var, bunun bir an önce denetlenmesinin ve önüne geçilmesinin gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"ESNAFIMIZ YÜZDE 2 KOMİSYON ALIRKEN, ONLAR YÜZDE 10-15 KOMİSYON ALIYOR"

Çağlar, Antalya Emlakçılar Ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası'na kayıtlı 20 civarı yabancı bulunurken, en az 100 katı yabancının ise kayıtsız alım satım işi yaptığını söyledi. Çağlar, "Odamıza kayıtlı az sayıda İranlı, Rus ve Ukraynalı vatandaş bulunuyor, yaklaşık 20 kişi civarında kayıtlı kişi var. Bunun dışında alım satım yapan en az 2 bin kişi var. Denetlenmeleri lazım, çok büyük iş yapıyorlar. Bizim esnafımız yüzde 2 komisyon alırken, onlar yüzde 10-15 komisyon alıyor. Aldıkları para, vergi ödemeden direkt kendi ceplerine giriyor" açıklamasında bulundu.

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