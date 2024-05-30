Antalya'da 2 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli, yakalanıp, tutuklandı

Kaynak: DHA
Antalya'da 2 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli, yakalanıp, tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, birbirine yakın bölgelerde iki kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan H.C.Y. (19) ve ona yardım eden iki kişi yakalandı.

H.C.Y. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güllerpınarı Mahallesi'nde 25 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında, H.C.Y. husumetli olduğu S.Y.'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Ardından yakın bir bölgede D.A.'yı kasık bölgesinden vurdu ve olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Çevredeki bir kişi, olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, D.A.'nın vurulduktan sonra H.C.Y.'nin bacağını tutarak bir süre boğuştuğu ve şüphelinin rahat bir şekilde olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu H.C.Y.'yi 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. H.C.Y.'ye yardım eden E.O. (21) ve A.Z. (22) de gözaltına alındı. Operasyonlarda pompalı tüfek, iki fişek ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden H.C.Y. tutuklanırken, E.O. ve A.Z. ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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