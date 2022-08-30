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Antalya´da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 7 ve 8 yaşlarındaki iki kız çocuğuna tacizle suçlanan imam E.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 04:16
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Antalya´da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı

Antalya´da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 2 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Kumluca Müftülüğü, imam E.U.´yu, yaz kurslarına katılan çocuklara Kuran öğretmesi için bir camiye görevlendirdi.

DHA'nın haberine göre kursa katılan 7 ve 8 yaşlarındaki 2 kız çocuğu 2 Ağustos günü ailelerine imam E.U.´nun kendilerini taciz ettiğini söyledi. Aileler konuyu hemen Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi.

Savcılığın talimatı üzerine E.U., aynı gün jandarma tarafından gözaltına alındı. E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI

Savcılığın itirazı üzerine E.U., tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.U., mahkemece tutuklanarak Elmalı T Tipi Kapalı Cezaevi´ne gönderildi.

‘GÖREVDEN UZAKLAŞTIRARAK, AÇIĞA ALDIK’

Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban, olayı öğrenir öğrenmez E.U.´yu İlçe Müftülüğü´ne çağırdıklarını ve görevden el çektirdiklerini belirterek, "Olayın yaşandığı 2 Ağustos günü imam E.U.´yu görevden uzaklaştırarak açığa aldık. Ondan sonra iş yargının işidir. Bizimle bir ilişiği kalmamıştır" dedi.

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