Antalya'da 2 turistin feci ölümü

Kaynak: İHA
Antalya'da 2 turistin feci ölümü

Antalya'da 2 turistin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Antalya'nın Manavgat bölgesinde, kısa süre aralıklarla ve birbirine yakın iki ayrı noktada, iki yabancı turistin boğulma sonucu hayatını kaybettiği üzücü olaylar meydana geldi.

İlk trajik olay, Evrenseki Mahallesi'nde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, 74 yaşındaki Alman vatandaşı Helmut Slfrad Hopfner, tatil için kaldığı otelin plajında yüzme sırasında boğulma tehlikesi yaşadı.

Sahilden alınarak Manavgat'taki bir özel hastaneye acil olarak götürülen Hopfner, ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Alman turistin bedeni, adli işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İkinci acı olay ise Çolaklı Mahallesi'nde vuku buldu.

Tatil için aynı bölgede bulunan 75 yaşındaki Slovenya vatandaşı Maria Bundzelova, otelin plajında denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Sahilden çıkarılarak aynı hastaneye kaldırılan Bundzelova da, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Kalp hastalığı öyküsü bulunan ve daha önce iki kez ameliyat geçirdiği belirtilen Slovenyalı turistin bedeni de, gerekli incelemelerin yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Her iki olay da, tatil bölgelerindeki güvenlik ve acil durum müdahaleleri konusunda önemli hatırlatmalar yapmakta ve bu tür trajedilerin önlenmesi için alınması gereken önlemleri gündeme getirmekte.

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