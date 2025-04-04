Antalya'da 2 yıldır aranan firarinin yakalandığı yer jandarmayı şok etti

Antalya’da, 6 farklı aranma kaydı ve 11 suç kaydıyla aranan bir şüpheli, jandarmanın başarılı operasyonuyla yakalandı.

Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Hakkı Olmayan Yere Tecavüz ve Orman Kanunlarına Muhalefet gibi suçlardan 2 yıldır firari olan ve 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucu belirlenen adresinde enselendi.

Jandarma ekiplerinin eve düzenlediği baskında, şüpheli yatak odasının altına kazdığı gizli bir tünelde saklanırken ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.