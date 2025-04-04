Antalya'da 2 yıldır aranan firarinin yakalandığı yer jandarmayı şok etti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya’da, hakkında 6 aranma kaydı ve 11 suç kaydı bulunan bir firari, JASAT ve Konyaaltı İlçe Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. 2 yıldır aranan ve 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmış olan şüpheli, evinde yapılan aramada yatak odasının altına kazdığı tünelde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlara teslim edildi.

Antalya’da, 6 farklı aranma kaydı ve 11 suç kaydıyla aranan bir şüpheli, jandarmanın başarılı operasyonuyla yakalandı.

Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Hakkı Olmayan Yere Tecavüz ve Orman Kanunlarına Muhalefet gibi suçlardan 2 yıldır firari olan ve 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucu belirlenen adresinde enselendi.

Jandarma ekiplerinin eve düzenlediği baskında, şüpheli yatak odasının altına kazdığı gizli bir tünelde saklanırken ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

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