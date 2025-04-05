Antalya’da 2025 Yacht Life Boat Show başladı

Antalya, denizcilik sektörünün yat fuarlarından Yacht Life Boat Show 2025'e ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ikincisi ANFAŞ'ta düzenlenen fuarda, sektör profesyonelleri, denizcilik tutkunları ve teknoloji meraklıları denizcilik dünyasındaki en güncel ve önemli gelişmeleri yakından takip etme fırsatı bulacak.

"Antalya'nın potansiyelini daha da büyüteceğiz"

Programda yaptığı konuşmada Antalya'nın yat sektörü alanında büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Hulusi Şahin, "Antalya, gerek yat limanları ve marinalarıyla, gerekse Serbest Bölge'deki üretimleriyle Türk yatçılık sektöründe önemli bir yere sahiptir. Özellikle Serbest Bölge'de bu potansiyeli değerlendiren çok önemli firmalarımız kurulmuş durumda. Bugün bu firmalar yaklaşık bir milyar Euro'nun üzerinde ihracat imkânı sağlamaktadır. Yatçılık sektörü sadece üretim değil, bakım, onarım ve servis ihtiyacını da bünyesinde barındırmaktadır. Bu sebeple Serbest Bölge'de yeni alanlar üretmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Böylece Antalya'ya çok önemli düzeyde istihdam ve katma değer katkısı sağlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Vali Şahin ve protokol üyeleri fuar alanını gezerek incelemelerde bulundu.

5-13 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan fuarda, yat üreticileri, donanım ve aksesuar sağlayıcıları ve deniz turizmi şirketleri, en son denizcilik teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturacak.