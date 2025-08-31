Antalya’da 2025 yılının ilk yarısında EGDS ile 17 gemiye ceza uygulandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile denizi kirletenlere göz açtırmıyor. 2025 yılının ilk 6 ayında denizi kirlettiği tespit edilen 17 gemiye idari para cezası uyguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 5 Temmuz 2023 tarihinde hayata geçirdiği EGDS sistemi Turizmin başkenti Antalya'da Akdeniz'in masmavi denizini temiz tutabilmek amacıyla 7/24 denizleri izliyor. Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahasında yer alan doğuda Aksu Beşgöz Deresi ve batıda Göynük Çayı arasını PTZ ve termal kameralarla takip ederek denizlerin kirletilmesine izin vermiyor.

ANINDA MÜDAHALE

Denizleri kirleten unsurları tespit etmek amacıyla kurulan sistem, 22 farklı noktada yerleştirilen 40X optik yakınlaştırma özelliğine sahip PTZ kameralar ve otomatik tanıma sistemine sahip termal kameralarla izleniyor. Ayrıca Balıkçı Barınağı'na kurulan, 90 mil menzilli su üstü radarı sayesinde geniş bir alan etkin şekilde takip ediliyor. Yaklaşık 3 kilometre mesafeden net ve yakın görüntü alabilen bu kameralar sayesinde, denizi kirleten gemiler anında tespit edilerek, müdahale tekneleriyle hızlı şekilde gerekli önlem alınıyor.

PARA CEZALARI ÇEVRE PROJELERİNE KAYNAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetim Şube Müdürü Dr. Mustafa Yıldırım, gemi kaynaklı deniz kirliliğine yönelik uygulanan idari para cezalarının çevre projelerinde değerlendirildiğini belirterek, bu sayede hem denizlerin korunduğunu hem de çevresel sürdürülebilirlik için yeni projelere kaynak aktarıldığını söyledi. Dr. Yıldırım, "EGDS ile 2025 yılının ilk 6 ayında gemi kaynaklı deniz kirliliğine karşı 17 gemiye idari para cezası uygulandı. Sistem devreye alındığı 5 Temmuz 2023'ten bu yana ise 133 gemiye cezai işlem uygulandı" dedi.

Başkan Danışmanı Çevre Yük. Müh. Lokman Atasoy da "Türkiye'de ilk olarak Belediyemizce kurulan sistemimiz örnek alınarak şimdi bazı kıyı belediyelerimizde hayata geçiriliyor. Hatta uluslararası platformlarda deneyimlerimizi paylaşmak üzere davetler alıyoruz. EGDS kısa sürede amacına ulaştığını görmek büyük memnuniyet verici. Şimdi bunu geliştirme zamanı. Yapay zekayı da kullanarak kapasitemizi güçlendirmek hedefindeyiz. Amacımız ceza kesmek değil, caydırıcılığı arttırarak denizimizin temiz kalmasını sağlamak. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde denizimizin maviliği için mücadeleye devam ediyoruz" diye konuştu.