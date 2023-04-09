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22. Balkan Yürüyüş Şampiyonası başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 22. Balkan Yürüyüş Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 11:38
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Antalya'da 22. Balkan Yürüyüş Şampiyonası

22. Balkan Yürüyüş Şampiyonası başladı
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Editör: Ufuk Cingöz

Organizasyon Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirildi ve 70 sporcu katıldı.

Erkekler ile kadınlarda büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde yapılan yarışmada, sporcular 5, 10, 20 ve 35 kilometrelik parkurlarda mücadele ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Nihat Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan ve Slovakya'dan sporcuların yer aldığını söyledi.

Sporcuların 8 kategoride yarıştığını belirten Bağcı, "Balkan Şampiyonası'na Türkiye'den yaklaşık 25 sporcu ile katılıyoruz. 20'ye yakın antrenörümüz de bize eşlik ediyor. Sporcularımız arasında Meryem Bekmez, Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız yer alıyor. Katılım oldukça güzel. Sporcularımızın tüm branşlarda başarılı olmasını umut ediyoruz." diye konuştu.
(AA)

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