Antalya'da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Olay, Antalya Caddesi istikametinde ilerleyen Avni C.'nin kullandığı Mercedes marka otomobilin, Sorgun Bulvarı'ndan kavşağa çıkan Ramiz B. yönetimindeki hafif ticari araca yandan çarpmasıyla başladı. Çarpmanın etkisiyle Avni C.'nin aracı, Ergün Y.'nin kullandığı servis minibüsüne de ön tamponundan çarptı. Kazada, servis minibüsündeki yolcular Esun T. ve Ayşe G. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın sebebi olarak Avni C.'nin kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi.