Antalya'da 3 kadın acil tıp teknisyenlerini şaşırtan tepki: 'Niye siz geldiniz, erkek personel yok mu?'

Antalya'da acil tıp teknisyenleri (ATT) Vildan Güleç (30), Merve Çetin (32) ve Gülşen Akgün (39), 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapıyor. 3 kadın sağlık personeli, diğer meslektaşları gibi zorlu vakalara hızla müdahale edebilmek için her an teyakkuz halinde bekliyor.

Vildan Güleç, Merve Çetin ve Gülşen Akgün'den oluşan ekip, hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor. Zorlu vakalara 5 dakikada ulaşan ekip, aldıkları eğitimlerle görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyor. Birlikte 24 saat boyunca aynı vardiyada çalışan kadın sağlıkçılar, yemek, temizlik ve diğer görevleri iş bölümü yaparak paylaşıyor.

"İSTASYONDAN 90 SANİYE İÇİNDE ÇIKIYORUZ"

3 kadın bir arada çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirten istasyon sorumlusu Vildan Güleç, "24 saat boyunca burada aile gibi oluyoruz. Yemeğimizi ve temizliğimizi birlikte yapıyoruz. Vakalara birlikte gidiyoruz, bilgisayar işlerimizi de iş bölümü yaparak hallediyoruz. Vakalara 90 saniye içinde çıkış yapmamız gerekiyor. Varış süremiz trafikle beraber 4-5 dakika sürüyor. 3 kadın çalışmak çok güzel bir duygu. Bazen vakalarda yadırganıyoruz. Taşıma vakalarında 'Niye 3 kadın geldiniz? Erkek personel yok mu?' gibi tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

"BİZ DE ERKEKLERLE AYNI EĞİTİMİ ALDIK, YAPABİLİYORUZ"

Vakalara en kısa sürede gittiklerini belirten Gülşen Akgün, "Sabah birlikte ambulansımızın rutin işlerine baktıktan sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Anons geldiğinde vakalara en kısa sürede ulaşmaya devam ediyoruz. Her an vakaya hazır olmak zorundayız. Yemek yiyor ya da çay içiyor olsak bile elimizdekileri bırakıp hemen çıkıyoruz. Daha sonra vakaları kayıt altına alıyoruz. Günlük vaka sayımız değişiyor ama ortalama 10 vakaya bakıyoruz. Genelde taşıma amaçlı çağrılıyoruz. 3 kadın gittiğimizde 'Niye 3 kadın geldiniz? Biz erkek bekliyorduk. Hastamızı kim taşıyacak?' şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. Fakat üstesinden geliyoruz. 3 kadın, erkeklerin yaptığı gibi görevimizi yerine getiriyoruz. Aynı eğitimleri aldık. Yapabildiğimizi fark ediyorlar. Kendimizi daha özgür ve rahat hissediyoruz. Erkek meslektaşlarımızla çalışmak da güzel ama kadınlar olarak daha iyi anlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TRAFİKTE KADIN AMBULANS ŞOFÖRÜ GÖRÜNCE MUTLU OLUYORLAR"



Ambulans şoförü Merve Çetin de "Ambulans sürücüsü olduğum için sabah ilk iş olarak aracın kontrollerini yapıyorum. Vakaya hazır durumda olmasını sağlıyorum. Aracı ben kullandığım için eksikliklerini sürekli kontrol ediyorum. Kadın sürücü olduğum için toplumdan güzel tepkiler alıyorum ama olumsuz tepkiler de oluyor. Araç sürücülerinin ambulansa yol açması gerekirken bazıları yol vermiyor. O esnada tepe lambam açık şekilde anonsla ikaz ediyorum. Ekip arkadaşlarımın ve hastanın can güvenliği bana emanet olduğu için dikkatli şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırıyorum. Hızlı olmalıyız ama dikkat etmek şart. Trafikte ilerlerken kadın ambulans şoförü görünce mutlu oluyorlar" dedi.