Antalya'da 3 kamyon, tur aracı ve otomobilin birbirine girdi



Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kaza Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki 3 kamyon, 1 tur aracı ve 1 otomobil olmak üzere 5 aracın çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada araç sürücülerinden 3'ü yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kazanın ardından D-400 Karayolu Çolaklı-Evrenseki arasında kaza yapan araçların yolun 1 şeridini tamamen kapatması nedeniyle Antalya istikametinden Alanya istikametine trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 3 saat sonra araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.