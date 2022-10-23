﻿Antalya'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 5.22'de 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,43 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 5.22'de 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,43 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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