Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem (15 Ekim 2024)

AFAD, Akdeniz’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Akdeniz'de saat 19.54'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında olan depremin yerin 23,5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 15, 2024
Büyüklük:4.7 (Ml)
Yer:Akdeniz - [113.96 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-10-15
Saat:19:54:18 TSİ
Enlem:35.38833 N
Boylam:28.68417 E
Derinlik:23.55 km
Detay:https://t.co/k1nju4fNEA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi