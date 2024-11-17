Antalya'da 4 saatte 3 mevsimi yaşadı: Kar, yağmur, güneş

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da 4 saatte 3 mevsimi yaşadı: Kar, yağmur, güneş

Antalya'da yaşanan ani hava değişimi, vatandaşları ve turistleri şaşkına çevirdi. Birkaç saat içinde güneşli hava yerini kar yağışı ve sağanağa bıraktı.

Antalya'da birkaç saat arayla yaşanan hava değişimi, vatandaşları ve yabancı turistleri hayrete düşürdü.

Yüksek kesimlerde kar yağışı dikkat çekerken, şehir merkezinde ise güneşli hava yerini aniden bastıran sağanak yağışa bıraktı.



Güneşli bir havayla güne başlayan Antalyalılar, öğlen saatlerinde şiddetli yağışla şaşkına döndü. Beydağları'nın yüksek kesimleri karla kaplanırken, sabah saatlerindeki güneşli hava birden sağanak yağışa dönüştü.



Yağış birkaç saat sürüp sona erdikten sonra tekrar yüzünü gösteren güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

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Bazı vatandaşlar ve yabancı turistler, seyir terası ve sahilde fotoğraf çekerken, kimileri dalgalara aldırış etmeden denize girdi.

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Kimi vatandaşlar ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

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Antalya'da 4 saatte 3 mevsimi yaşadı: Kar, yağmur, güneş

Antalya'da 4 saatte 3 mevsimi yaşadı: Kar, yağmur, güneş

Antalya'da 4 saatte 3 mevsimi yaşadı: Kar, yağmur, güneş

Antalya'da 4 saatte 3 mevsimi yaşadı: Kar, yağmur, güneş

Antalya'da 4 saatte 3 mevsimi yaşadı: Kar, yağmur, güneş

Antalya'da 4 saatte 3 mevsimi yaşadı: Kar, yağmur, güneş

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