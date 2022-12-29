Antalya'da 4,0 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 31.85 km olarak ölçüldü.
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği ise 31.85 km olarak ölçüldü.
Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 31.85 km olarak ölçüldü.
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği ise 31.85 km olarak ölçüldü.
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