﻿Antalya’da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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