Antalya'da 45 yıllık kekik araştırması! Aksekili profesör, evini laboratuvara çevirdi

Antalya / Sami Gün

Aslen Aksekili olan Prof. Yeğen, Akseki kekiklerinin tıbbi ve zirai alandaki önemine dikkat çekerken, pandemi sonrası artan talebin kekik yağına karışım yapılmasıyla ürünün değerini düşürdüğünü vurguladı.

Fitopatoloji”, “Yabancıotlar ve Mücadelesi”, “Bitki Fungal Hastalıkları” ve “Bahçe Bitkileri Hastalıkları” gibi önemli eserlerin yazarı olan, yurt içi ve yurt dışında kırktan fazla bilimsel makale ve tebliği bulunan Prof. Dr. Oktay Yeğen, kekik bitkisi üzerine 45 yıldır aralıksız sürdürdüğü çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

1984 yılında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fitopatoloji Anabilim Dalı’na profesör olarak atanan Yeğen, 1985-1996 yılları arasında 11 yılı aşkın süre üniversitede rektör yardımcılığı görevini yürüttü. Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı ve Fitopatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de üstlenen Yeğen, 2009 yılında emekli oldu. Emekliliğinin ardından Antalya’nın Kepez ilçesi Masa Dağı’ndaki evinin bir odasını laboratuvara çevirerek çalışmalarına bireysel olarak devam etti. İlerlemiş yaşına rağmen kekik üzerine yaptığı araştırmalarla bilime katkı sunmayı sürdüren Yeğen, bu alanda insanlığa hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Aslen Aksekili olan Prof. Dr. Yeğen, kekik bitkisine olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını şu sözlerle anlattı:

“Aksekili olmam nedeniyle ortaokula kadar Akseki’de okudum. O zamanlar insan hastalıklarıyla nasıl mücadele edildiğini gördüm. Ne doktor vardı ne de hastane. Hasta olduğumuzda büyüklerimiz bizi tabi maddelerle iyileştirirdi. Bunlardan esinlenerek ziraat fakültesine gittim. Özellikle Akseki’de yetişen kekiklerin etkisini gördüm. Doktora yaparken kekik yağını Almanya’ya götürdüm. O dönem Almanlar tabi maddeleri bilmiyor, sentetik ürünler kullanıyordu. Almanya’da laboratuvarda kekik yağı buharlaştı, kokusu laboratuvarı sardı ve etkisi orada da fark edildi. Sonrasında Alman araştırmacı Dr. Berger ile birlikte tüm Akdeniz Bölgesi’ni ve özellikle Akseki’yi inceledik. Kekiklerin etkilerini saptadık.”

Kekik türlerinin çeşitliliğine dikkat çeken Yeğen, şöyle konuştu:

“Dünya üzerinde 50’ye yakın bitkiye kekik deniliyor ama hepsinin değeri farklı. Akseki’de yetişen kekik çok değerlidir. Akseki, kekik bitkileri yönünden adeta anavatandır. Bu kekiğin yağından; zirai mücadele preparatları, biyolojik gübre, silaj katkısı, aflatoksine karşı kurutma maddesi, ev hayvanları ve at parazitlerine karşı ürünler, sivrisinek mücadelesi ile arı hastalıklarına karşı koruyucu preparatlar üretiliyor."

Ancak kekik yağına yönelik son dönemdeki ilgiden de endişe duyduğunu belirten Prof. Dr. Yeğen, şu ifadelere yer verdi:

“Pandemiyle birlikte kekik yağına olan talep arttı. Ne yazık ki her türlü yağ kekik yağına karıştırılır oldu. Bu da Akseki kekik yağının değerini olumsuz etkiliyor."