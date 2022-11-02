Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, depremin 4,7 şiddetinde ve yerin 22.35 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek.
AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, depremin 4,7 şiddetinde ve yerin 22.35 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek.
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