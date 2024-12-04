Antalya’da 5 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon

Kaynak: İHA
Antalya’da 5 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon

Antalya merkez ve 5 ayrı ilçede 24 ayrı adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 290 adet sentetik ecza, 231 gram eroin ve 135 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Torbacı operasyonunda ve öncesinde yapılan ara yakalamalarda 4 kilo 400 gram esrar, bin 290 adet sentetik ecza, 508 adet yaklaşık 242 bin 102 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 231 gram eroin, 223 gram metamfetamin, 135 gram sentetik kannabinoid ham maddesi,

41 gram kokain, 19 kök kenevir bitkisi, 3 adet ecstasy, 6 adet hassas terazi, 8 adet ateşli silah ve 187 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen Türk lirası ve döviz ele geçirildi. Operasyon kapsamında 58 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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