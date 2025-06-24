Antalya'da 5 yıldızlı otel hakkında şok karar! 2 hafta süre verildi

Manavgat ilçesinde Kızılağaç Turizm Merkezi'nde 1035 odalı 5 yıldızlı konaklama tesisi, sahibi olan firma tarafından başka bir şirkete 3 Kasım 2021'de kiralanıp, faaliyete başladı. 130 dönüm arazide Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsisli ve projesi onaylı tesiste; mülk sahibi, şirket temsilcileri geçen yıl ocak ayında otelde inceleme yaptı.

İncelemede; şirket temsilcileri, imara, onaylanmış plan ve projelere aykırı yapılaşma yapıldığını belirledi. Mülk sahibi şirket, tesiste kendilerinden onay olmadan değişiklik yapıldığı iddiasıyla Manavgat 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Bunun üzerine mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi, geçen yıl 30 Nisan ve 5 Haziran'da 2 ayrı inceleme gerçekleştirildi.

DEĞİŞİLİKLER BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

Bilirkişi raporlarında tesiste yapılan değişiklikler şöyle yer aldı:

"Çim futbol sahalarının kaldırılarak mini club ve havuz yapıldığı, havuzun yan tarafında demir konstrüksiyondan bar alanı inşa edildiği, tenis kortlarının iptal edilerek açık otopark olarak kullanıldığı, amfi tiyatronun altının değiştirilerek mutfak ve soğuk hava deposu ile çöp deposu yapıldığı, tesisin ana mutfağında bazı duvarların yıkılarak alçıpan malzemelerle değişiklikler yapıldığı, mal kabul alanına asansör inşa edildiği, kapalı otoparkın bir kısmının ayrılarak personel yemekhanesi olarak kullanıldığı, sahile giden yola tuvaletler ve sökülebilir malzemelerden restoran yapıldığı ve bina altında bulunan havuz barın büyütüldüğü ve bina içerisindeki yapıların mevcut durumunun değiştirildiği anlaşılmıştır."

KİRA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Bilirkişi raporları sonrası mülk sahibi, kira sözleşmesini feshetti. Manavgat 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran mülk sahibi şirket yetkilileri, kiracı şirketin onaylı plan ve projelere aykırı yapısal değişiklikler yapmalarını gerekçe göstererek tahliye edilmesini talep etti. Kiracı şirketin ihtara rağmen yapıyı eski haline getirmediği vurgulandı.

TAHLİYE DAVASI AÇILDI

Mülk sahibi şirket yetkilileri, kira sözleşmesinde yer almasına rağmen bakanlığa ödemesi gerekirken ödenmeyen 15 milyon 583 bin 509 lira hasılat payının gecikme cezasıyla 18 milyon 482 bin 457 liraya yükseldiğini ve bu ödemeyi kendilerinin gerçekleştirdiğini mahkemeye sundu. Geçen yıl temmuzda mülk sahibi şirket ile kiracı şirketin temsilcileri arasında uzlaşma görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin olumsuz sona ermesiyle mülk sahibi şirket tarafından Manavgat 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye davası açıldı. 19 Haziran'da görülen davada, kiracı şirketin avukatları tahliye talebinin reddine karar verilmesini istedi. Dosyayı inceleyen mahkeme, 5 yıldızlı otelin tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme kararında şu ifadeler kullanıldı:

"Davalının kiracı olarak bulunduğu Antalya ili, Manavgat ilçesi, Kızılağaç mevkii, Karacalar köyü, 1167 parseldeki tesisin sözleşmeye aykırılık nedeniyle, 2 hafta içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere tahliyesine karar verildi."

Diğer yandan halen açık olan otelde müşterilerin tatillerini sürdürdüğü öğrenildi.