Antalya'da 70 yaşında ehliyet sahibi oldu

Hayatında daha önce hiç araç kullanmamış olan Sertgöz, geçtiğimiz aylarda sürücü kursuna kayıt yaptırarak ilk adımı attı.

Teorik eğitimini başarıyla tamamlayan Sertgöz, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı Sınavı'nda üstün bir performans sergileyerek sınavı ilk denemede geçti. Direksiyon eğitimi için usta öğretici Zübeyde Akgül’den ders alan Sertgöz, direksiyon sınavında ise iki kez sınandı. İlk sınavında parkuru tamamlayamasa da pes etmeyen Sertgöz, ikinci sınavında başarı göstererek sürücü belgesini almaya hak kazandı.

Sertgöz, 70 yaşında ehliyetine kavuşmanın mutluluğunu ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşırken, çevresindekilere de azim ve kararlılığıyla örnek oldu. Duygularını dile getirirken, "İnsan isteyince her yaşta başarabilir. Yaşınız ne olursa olsun hayallerinizden vazgeçmeyin," ifadelerini kullandı. Sertgöz’ün hikayesi, birçok kişiye ilham kaynağı oldu.