Antalya’da 72 saatte 209 firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, suçların azaltılması, önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda, Jandarma Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) son 72 saat içinde 209 kişiyi yakaladı.

Yakalanan kişilerden 2'sinin 10 yıl ve üzeri, 14'ünün 5 ila 10 yıl arası, 32'sinin ise 0 ila 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.