Antalya’da 74 aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Antalya’da 74 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da Jandarma Dedektifleri tarafından son 24 saatte 74 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT), son 24 saat içinde 74 aranan şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suçların azaltılması ve önlenmesi amacıyla yürütülen titiz çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranmakta olan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekipler, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 5 şüpheli ve 0-5 yıl hapis cezası bulunan 13 şüpheli dahil olmak üzere, toplam 74 şahsı yakalayarak gerekli işlemleri yapmak üzere adli makamlara teslim etti. JASAT’ın bu başarılı operasyonu, Antalya’daki güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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