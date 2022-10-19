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Antalya'da 82'lik kadın sürücü caddeyi birbirine kattı

Antalya’nın Serik ilçesinde evin önüne park etmek istediği aracının kontrolünü kaybeden 82 yaşındaki kadın sürücü kaldırıma çıkıp aynı zamanda mülk sahibi olduğu restorana daldı. 3 kişinin yaraladığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 09:42
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Antalya'da 82'lik kadın sürücü caddeyi birbirine kattı

Antalya'da 82'lik kadın sürücü caddeyi birbirine kattı
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İHA'nın haberine göre, kaza Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Zülfiye Y. (82) aracını evinin önüne park etmek istedi. Fren yerine gaza basan kadın sürücü bir anda otomobilin kontrolünü kaybedip kaldırıma çıktı. 

Pide restoranında dışarda oturan müşterilere çarpmamak için direksiyonu kırdı ve bu kez de yolun diğer tarafında bulunan bir başka restorana daldı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişinin oturduğu masada bulunan müşterilerden ismi belirlenemeyen 2 kişiyi yaralandı. 

Kaza sonrası ise ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Zülfiye Y. ile ismi belirlenemeyen diğer yaralılar Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan aracın doğal gaz hattına çarpması sonucu gaz kaçağı meydana geldi ve ekipler tedbir amaçlı gazı kesti.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 2 yaşında ki bir çocuğun kazada yere düştüğü ve babasının tarafından yerden alınması görüntülere yansıdı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Restoran sahibi Selçuk Şaşmaz, "Ben pide pişirirken bir araç bizim dükkana doğru geldi. Kendisi dükkan sahibi olur. O anda dışarıda oturanlar vardı. Allah’a şükür can kaybı yok ama yaralılar var. Kaldırımdan geldi arabalara motorlara vurarak karşıya geçti. Masada oturanlar vardı bebeğe vurdu ama Allah’tan bir şey olmadı. Burnu bile kanamadı ucuz kurtuldu çok şükür" diye konuştu.

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