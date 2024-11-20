Antalya’da alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’da alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Antalya’nın Serik ilçesinde bir sürücü aracından dumanların çıktığını görerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Orta Mahalle, Serik adliyesi otopark çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerefcan Şahin'e ait 07 ARD 664 plakalı Tofaş marka otomobil, Adliye otoparkı çıkışında motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Dumanları fark eden sürücü Şahin, araçtan inerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Antalya’da alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi, yangın tüpü ile olay yerinde bulunan taksi esnafı yaptı. Yangın, İtfaiye ekibinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobilin motor kısmında çıkan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya’da alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Antalya’da alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

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