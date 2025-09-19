Antalya’da alevler mahalleyi sardı, vatandaşlar seferber oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kırcamii Mahallesi 1793. Sokak'ta sabah saat 10.00 sıralarında otluk ve kargılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yerleşim yerleri ve seralara yakın bölgeye ulaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayda itfaiye ekibi sevk edildi. Bazı sera ve bahçelerde hasara neden olan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılarak yaklaşık 500 metre mesafedeki Yalı Caddesi'ndeki alanlara sıçradı. Geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar ve Muratpaşa Belediyesi'nden su tankerleri sevk edildi.

2 KATLI EV KÜLE DÖNDÜ

Cadde üzerindeki 2 katlı müstakil ev alevlere teslim olurken, yangın bazı iş yerlerine de sıçradı. Alevler, arı kovanları ve bahçelerde kullanılan tarım malzemelerinin bulunduğu bazı depolarda hasara neden oldu. Geniş bir alanda etkili olan yangın bir akaryakıt istasyonunun yakınına kadar ulaşırken, ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için istasyon çevresinde önlem aldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, ellerine aldıkları kova, hortum ve traktörlere bağladıkları ilaçlama makineleri ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

HORTUMLA ALEVLERİ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞAN GENÇ KADIN ÇEVREDEN YARDIM İSTEDİ

Evi alevlere teslim olan bir vatandaş, "Şurada iki tane yaşlı mahsur kaldı evin içinde. Benim evim komple yandı. Bütün mahalle yandı" ifadeleriyle çaresizliğini dile getirdi. Bir başka noktada ise alevler tek katlı müstakil bir evin duvarına kadar dayandı. Musluğa bağladığı hortumla alevleri söndürmeye çalışan genç kadın, çevreden yardım istedi.

Vatandaşlardan Güngör Şimşek, "Önce kokuyu duydum, sonra camdan baktım dumanı gördüm. Burada akrabalarımız da var. Hemen koştuk yardıma, biraz müdahale ettik ama yeterli olamadık. Yapabilecek de fazla bir şey yoktu. Elimizden geldiğince çalıştık. Ama her şey zarar gördü kardeşim; hayvanlar, ağaçlar. Her şey zarar gördü" dedi.

Yasin Ünal ise, "Çok kötü bir yangın var. İtfaiye ve polis araçları buraya giremiyor. Şu gördüğünüz evde yaşlı insanlar vardı, canlarını çok zor kurtardılar. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin" ifadelerini kullandı.