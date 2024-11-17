Antalya'da ANTSU ile içme suyu pazarı büyüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, içme suyu alanında önemli bir adım atarak ANTSU projesi ile hem kalitesini hem de pazar payını artırmayı hedefliyor. Toroslar'daki doğal kaynaklardan elde edilen içme suyu, uygun fiyatlarla vatandaşlara sunuluyor. Şirket, 2025 yılına kadar yeni yatırımlar ve dağıtım organizasyonları ile büyüme planlarını devreye almayı planlıyor.

ANTSU, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden ALDAŞ A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteriyor. Şirket, içerisindeki üretim ve dağıtım ağını genişletmek amacıyla yeni çalışmalar yürütüyor. Artan talep doğrultusunda, ANTSU ürünleri yalnızca bayiliklerden değil, aynı zamanda farklı zincir marketlerde de satışa sunuluyor.

Kumluca Büyükalan köyü Karaağaç kaynağından elde edilen doğal kaynak suyu, gelişmiş teknoloji ile dolum ve paketleme süreçlerinden geçiriliyor. ANTSU, Türkiye’de kaynağı üzerinde dolum yapan sayılı içme suyu markalarından biri olma özelliğine sahip. Kalitesini uygun fiyatlarla sunarak halkın tercihi haline gelen ANTSU, yeni ürünlerini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Halihazırda 19 litre damacana, 19 litre pet şişe, 5 litre pet şişe ve 200 mililitrelik bardak su üretimi yapan ANTSU, yeni yatırımlarla yarım ve 1,5 litre pet şişe su üretmeyi planlıyor.

ANTSU, satış ağını genişletmek için yeni anlaşmalar yaparak farklı zincir marketlerde yer almaya başladı. 2025 hedefi, hem Antalya’da hem de çevre illerdeki vatandaşlara ulaşarak ANTSU ürünlerini tanıtmak ve sevdirmek üzerine kurulu. Şu anda 110 bayi ile hizmet veren ANTSU, tüm mahallelerde kaliteli içme suyu sunmayı amaçlıyor.

ANTSU ürünlerine ve bayilerine, "www.antsu.com.tr" adresinden ulaşılabilirken, siparişler için ise "444 26 87" numarasından iletişime geçilebiliyor.