﻿Aracının motoruna 26,5 kilogram uyuşturucu sakladı, yakayı ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente minibüsle yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
AA'da yer alan habere göre ekipler, Aksu ilçesinde durdurdukları minibüste narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı. Aramada, aracın motor kısmındaki boş bölgelere gizlenmiş 26 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Minibüsün sürücüsü şüpheli B.D. gözaltına alındı.
Operasyon anları, polis ekiplerince kameraya kaydedildi. Görüntülerde, polis ekiplerince durdurulan minibüste narkotik köpeğiyle yapılan arama, uyuşturucunun bulunması ve şüphelinin gözaltına alınması yer alıyor.
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