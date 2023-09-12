Antalya'da aranması bulunan 45 kişi yakalandı



Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince “asayiş ve diğer suçlardan aranan” şahısların yakalanmasına yönelik 8 Eylül tarihinde 44 ekip ve 108 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, fuhuş, cinsel saldırı, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit/hakaret, taksirle yaralama/ölüme neden olmak, uyuşturucu madde ticareti/bulundurmak ve kullanmak suçlarının da bulunduğu; 10 ile 20 yıl arası 6, 5 ile 10 yıl arası 6, 2 ile 5 yıl arası 11, 2 yıl altı 4 kişi olmak üzere hapis cezası bulunan 27 toplamda 45 şahıs yakalandı.