Antalya'da arıcılığa teşvik için arıcılık eğitimi yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerli arı üreticilerini desteklemek ve isteklileri arıcılığa teşvik etmek amacıyla kovan başında uygulamalı arıcılık eğitimi düzenledi.

Antalya'da arıcılığa teşvik için arıcılık eğitimi yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen modern arıcılık eğitimi kapsamında teorik eğitimlerin ardından uygulamalı eğitim düzenledi.

ÖZEL KIYAFETLER İLE KOVAN AÇTILAR

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ar-Ge Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek tarafından Konyaaltı ilçesi Çakırlar bölgesinde kovan başında geçekleşen uygulamalı eğitimde, arının mevsimlik bakımları, beslenmesi, zararlılarıyla mücadele yöntemleri, bal, propolis, arı sütü, balmumu polen, gezgin arıcılık, oğul ve bölme işlemleri anlatıldı. Kursiyerler, özel kıyafetlerini giyerek arı kovanlarını içini, petekleri canlı canlı görme fırsatı buldular.

HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM

Arıcılığın Antalya’da gelişmesini hedeflediklerini söyleyen Deniz İlaslan Çürek, “Arıcılık faaliyetlerinin daha bilinçli şekilde yapılması için kursumuzu düzenledik. Arıcılık eğitiminin teorik derslerini tamamladık bugün de uygulamalı eğitim çalışmasını yaptık. Kursiyerler kovanları kontrol etti, besleme yaptı, ana ve işçi arıyı, balların yapıldığı kısımları gördü. Birebir görerek uygulamalı eğitim verdik. Antalya’da arıcılık faaliyetlerinin artmasını hedefliyoruz” dedi.

"BİLİNÇLİ YETİŞTİRİCİ OLMAK İSTİYORUM"

Kursa erkek kursiyerlerin yanı sıra kadın kursiyerler de yoğun ilgi gösteriyor. Eğitime katılan kadın kursiyerler, düşünceleri şu sözlerle dile getiriyor:

-Şenol Dönmez: "20 yıldır hobi olarak arıcılık yaptığını belirterek, “Arıcılık babamdan kalma bir hevesim. Çakırlar’daki bahçemde hobi olarak yapıyorum. 30 kovan arım var. Bu işin profesyonel eğitimini almak, kendimi geliştirmek ve sertifika imkanlarından faydalanmak için Büyükşehir Belediyesi’nin kursuna katıldım. Arıcılığa hevesli olan ve bilinçli yetiştirici olmak isteyenler kursa mutlaka gelmeli."

-Aslı Altan: “Benim için çok faydalı bir kurs oldu. Çünkü bu alanda ilerleyerek kendi işimi yapmak istiyorum. Tüm kadın girişimcileri, kooperatiflerdeki kadın çalışanları arıcılık kursuna gelmelerini tavsiye ediyorum. Bu alanda çok eksiklik var, Antalya’da iyi üretim yapılarak geliştirilebileceğini düşünüyorum.”

-Elçin Sezen: “Arıcılığı bir hobi olarak değil çok önemli bir meslek olarak görüyorum. Kadınların da bu işe atmasıyla üretimin daha da artarak gelişeceğini düşünüyorum.”

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