Antalya’da art arda depremler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Antalya’da art arda depremler

Antalya Kaş açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Akdeniz'de saat 10.38 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Saat 11.51’te yine Kaş açıklarında ikinci deprem daha yaşandı. 4.2 büyüklüğünde gerçekleşen 2. deprem büyük panik yarattı.

AFAD NE DEDİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesine yakın bölgede saat 10.38 sıralarında gerçekleşen deprem, 11.76 kilometre derinlikte kaydedilmişti.

İkinci depremde AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2. derinliğini ise 12.4 kilometre olarak duyurdu.

KANDİLLİ NE DEDİ?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 10.38'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 5.0 kilometre olarak açıklamıştı.

İkinci depremi ise Kandilli büyüklüğünü 4.1 olarak açıklarken derinliğini ise 5.8 kilometre olarak paylaştı.

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