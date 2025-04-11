Antalya'da ATM’lere saldırı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da ATM’lere saldırı!

Antalya'da toplu ATM'lerin bulunduğu yerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ATM'lerin camlarına zarar verildi.

Olay, sabah saatlerinde Antalya Alanya ilçesi Saray Mahallesi Oral Caddesinde bulunan toplu ATM'lerde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ATM'lerinin camları kırıldı.

Ekran camları parçalanan ATM cihazlarına zarar veren kişi ya da kişiler için polis ekiplerin geniş çaplı araştırmaları sürüyor.

Sabah saatlerinde ATM cihazına para yatırmak için gelen Selçuk M. isimli vatandaş yaşanan durumdan dolayı üzüntülü olduğunu ve bu durumu gerçekleştiren kişilerin ise bir an önce bulunup cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Antalya'da ATM’lere saldırı!

Antalya'da ATM’lere saldırı!

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