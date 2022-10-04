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Baba-oğulun uyuşturucu üretimine jandarmadan operasyon

Antalya’nın Aksu ilçesinde uyuşturucu madde yetiştiriciliği yapan baba ve oğulun adreslerine yapılan baskında 30 kilo 520 gram skunk, 104 kök kenevir (50 kg) ele geçirildi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 12:53
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Antalya'da baba-oğulun uyuşturucu üretimine jandarmadan operasyon

Baba-oğulun uyuşturucu üretimine jandarmadan operasyon
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Dumanlar Mahallesinde A. M. ve oğlu O. M’nin skunk yetiştirerek bundan elde ettiği uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği bilgisi alan Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aksu Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda harekete geçti. 

Ekipler, A.M. ve O.M. isimli şahısların ikamet ve eklentilerinde Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri, KOM Şube Müdürlüğü İstihbarat şube JASAT ve OYİ timlerince arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 30 kilo 520 gram skunk, 9.1 gram Kubar esrar, 39.1 gram kenevir tohumu ve 104 kök kenevir bitkisi (50kg) ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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