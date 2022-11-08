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Antalya'da korkunç olay... Bebeği poşete koyup 5'inci kattan attılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartman girişinde poşet içerisinde yeni doğan kız çocuğuna ait ceset bulundu. Gürcistan uyruklu anne ve kızı gözaltına alındı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 16:10
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Antalya'da bebeği poşete koyup 5'inci katta aşağı attılar

Antalya'da korkunç olay... Bebeği poşete koyup 5'inci kattan attılar
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Alanya ilçesi Konaklı Mahallesinde yaşanan olayda çevredeki vatandaşlar bir apartmanın girişinde yeni doğan bebeğe ait poşete içerisinde ceset buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri cesedin yeni doğan kız çocuğuna ait olduğu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından yeni doğan bebeğe ait ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 

Olay yerindeki incelemelerin ardından bebeğin apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden atıldığı değerlendiriliyor. Jandarma ekipleri ismi öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan anne ve kızının rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
 

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