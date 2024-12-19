Antalya'da bebeğini klozete bırakan anneden pes dedirten savunma!

Olay, 13 Ekim'de Antalya Havalimanı'ndaki engelli tuvaletinde meydana geldi. Temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. İncelemede, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızlıca pasaport kontuarlarına gidip, ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANIP, TUTUKLANDI

Moskova'ya gitmeye hazırlanan anne ve kızı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekaterina Burnazkina da tedavisi tamamlandıktan sonra 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

ANNE İLE KIZI İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Rus anne ile kızı, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunma yapan Ekaterina Burnazkina, polis tarafından yapılan uyarıyla doğum yaptığını anladığını söyledi. Elena Burnazkina ise kızının doğum yaptığını bilmediğini ifade etti. Alanya'ya tatile geldiklerini söyleyen Burnazkina, yemeklerden dolayı rahatsızlandıklarını, götürdüğü hastanede dahi kızının hamile olduğunu bilmediğini söyledi.

'HER YER KANDI'

Duruşmada dinlenen havalimanı çalışanı tanık ise bebeğin kanlar içinde olduğunu belirtti. Havalimanı görevlisi, "Her yer kandı. Bebeğin bir ayağı suyun içindeydi. Elime aldığım an ağlamaya başladı" dedi. Mahkeme heyeti, bebeğe kayyım atanmasına, Elena Burnazkina'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Ekaterina Burnazkina'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.