Antalya'da beton mikseri otomobile çarptı

Kaynak: İHA
Antalya'da beton mikseri otomobile çarptı

Antalya'da hazır beton mikserinin otomobile arkadan çarpması sonucunda trafik kazası meydana geldi. Neyse ki kaza beklenilen gibi olmadı ucuz atlatıldı. Otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya Manavgat ilçesi Antalya-Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ali K.'nın kullandığı 45 PV 838 plakalı Scania marka hazır beton mikseri, Batı Side Köprülü Kavşağına girdi.

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O sırada aynı istikamette seyir halinde olan Nuran K.'nın kullandığı 07 BBA 378 plakalı Suzuki marka otomobile arkadan çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle yolun sağındaki çelik bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Nuran K. ve Esmanur İ., Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından otomobilden çıkarıldı.

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Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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