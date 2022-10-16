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Antalya’da bin 500 litre bandrolsüz alkol ele geçirildi  

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hacizli yakalamalı transit araçta yapılan aramada bin 500 litre bandrolsüz alkol ele geçirildi.  

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 17:50
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Antalya’da bin 500 litre bandrolsüz alkol ele geçirildi  

Antalya’da bin 500 litre bandrolsüz alkol ele geçirildi  
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Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince sahte alkol üretim ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma gerçekleştirişti. Dün D-400 karayolu üzerinde durdurulan hacizli yakalamalı transit araçta yapılan aramada, 30 adet her biri 50 litre olan toplam bin 500 litre TPDK bandrolsüz alkol ele geçirildi. Konuyla alakalı olarak M.P. ve B.B.G. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.

                                        

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