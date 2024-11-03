Antalya’da kaçak tütün ele geçirildi

Alanya İlçesinde kaçakçılık ile mücadele kapsamında Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma ekiplerince A.Ü. isimli vatandaşın işletmeci olduğu bir işletmede elektronik sigara kiti ve bandrolsüz sigara satıldığı tespit edildi.

İşletmede yapılan aramada ise 38 bin 181 makaron ve 860 kilo tütün ele geçirildi. Ayrıca işletmede yapılan kontrolde TAPDK satış belgesi olmadan tütün mamulü satışı yapıldığı tespit edilerek 83 bin 709 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. İşletmeci hakkında adlı ve idari işlemlere başlandı.