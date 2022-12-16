Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde görevli imam arazide gördüğü kaplumbağa yavrusuna dikkatli bakınca gözlerine inanamadı. Çünkü yavru kaplumbağa çift başlıydı
Eline aldı baktı yavru kaplumbağanın çift başı vardı
Kaplumbağayı yanına alan Serik'te görevli imam kaplumbağayı veterinere teslim etti
Çift başlı yavru kaplumbağa koruma altına alındı
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