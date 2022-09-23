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Antalya'da camiye kazmayla giren Rus turist sınır dışı edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir camiye elinde kazma ve ayakkabısıyla giren alkollü turist, sınır dışı edildi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 23:13
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Antalya'da camiye kazmayla giren Rus turist sınır dışı edildi

Antalya'da camiye kazmayla giren Rus turist sınır dışı edildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Hacı Ayşe Çetin Camii'nde ilginç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir Rus turist, sabah namazında cemaat namaz kılarken cami müştemilatından aldığı kazmayla ve ayakkabıyla duvardan atlayarak camiye girdi. Cemaatin namaz kıldığı anlarda önce kazmayı duvar kenarına bırakıp sonra camları kapatmaya çalışan turistin camiye girişi, o anda olaya şahit olan caminin karşısındaki güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti.

Camiye giren güvenlik görevlileri duvara bırakılan kazmayı alıp Rus turisti camiden çıkardı. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından yakalanan Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi.

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