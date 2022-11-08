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Çaresizliğin fotoğrafı. Ekmek teknesinin yanışını böyle izledi

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir vatandaşın geri dönüşüm malzemeleri topladığı kamyonet alev alev yandı. Vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesine rağmen kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 07:10
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Antalya'da çaresizliğin fotoğrafı. Ekmek teknesinin yanışını böyle izledi

Çaresizliğin fotoğrafı. Ekmek teknesinin yanışını böyle izledi
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İHA'nın haberine göre, yangın, saat 19.00 sırasında Beşkonaklılar Mahallesi Kırçiçeği Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir kamyonette çıktı. İçinde geri dönüşüm malzemeleri bulunan 07 ARB 923 plakalı kamyonetiyle seyir halinde bulunan Yalçın Ortak’ın aracının motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. 

Durumu fark eden Ortak, kamyonetini sağa çekti. Vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesine rağmen aracın ön bölümü alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederken, kamyonetin ön bölümü tamamen yandı. Yalçın Ortak ve yanına gelen arkadaşları yaşananları üzüntüyle izledi. Polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

Ekmek teknesi yanan Yalçın Ortak, “Seyir halindeyken direksiyonun altından ateş çıkmaya başladı. Elektriksel sanırım, yangın çıktı. Fark etmesek biz de yanabilirdik, direkt aşağı indik ve itfaiyeyi aradık. Ekmek teknemizdi” dedi.

Kamyonetin yanma anı ve vatandaşların söndürmeye çalışmaları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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