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Antalya'da caz günleri devam ediyor

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Konyaaltı Caz Günleri, Rumba Quartet’in 1 Ekim Cumartesi saat 20:30’da HayatPark’ta sahne almasıyla devam edecek.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 14:10
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Antalya'da caz günleri devam ediyor

Antalya'da caz günleri devam ediyor
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Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen 1’inci Konyaaltı Caz Günleri HayatPark’ta devam ediyor. Etkinlik kapsamında bir ay boyunca her cumartesi dinleyicileriyle buluşacak olan caz müziğinin sevilen isimleri sırasıyla sahne alıyor.

Dört haftalık konser dizisinin ilkinde Jülide Özçelik, ikincisindeyse Şenay Lambaoğlu HayatPark’ta hayranlarıyla buluştu. Geçen iki haftada caz müziğinin kalbinin attığı HayatPark, önümüzdeki hafta sonu yine müzik dolu bir geceye tanıklık edecek. Yüzlerce müzikseverin katılması beklenen serinin üçüncü konserinde, Latin ve dünya müziklerini rumba formuyla yorumlayan Rumba Quartet 1 Ekim Cumartesi akşamı saat 20:30’da sahne alacak.

“TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ DAVET EDİYORUM”

Vatandaşların ‘Park’ta Caz’ konserlerine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Açıkhava etkinliklerinin merkezi olma yolunda ilerleyen HayatPark’ta, hafta sonu gerçekleşecek Rumba Quartert konserine tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

 

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