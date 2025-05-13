Antalya’da caz şöleni: Akra Caz Festivali yarın başlıyor!

Kaynak: AA
Antalya’da caz şöleni: Akra Caz Festivali yarın başlıyor!

Antalya’da caz ve dünya müziğinin yıldızlarını bir araya getiren 8. Akra Caz Festivali, yarın Akra Antalya Otel’in açık hava sahnesinde başlıyor.

Festivalin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Akra Otelleri tarafından bu yıl sekizincisi organize edilen festival, Akra Antalya Otel'in açık hava sahnesinde birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak.

Çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın zengin dokusuyla harmanlayan performansların sahneleneceği festival, "Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange" konseriyle başlayacak.

Festival kapsamında 16 Mayıs'ta, Alan, Blue Kiss Collective ve Emre Berk Trio'nun sahne alacağı "Akra Genç Caz" konseri yapılacak.

Grammy ödüllü gitarist ve multienstrümantalist Richard Bona ve grubu ise 17 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak.

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Caz vokalinin en önemli isimlerinden Kurt Elling, gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue 21 Mayıs'ta, R&B, blues, pop ve cazı şiirsel bir duyarlıkla harmanlayan Melody Gardot ise 23 Mayıs'ta konser verecek.

Festivalde 24 Mayıs'ta, Afrika'nın ruhunu müziğine yansıtan, vokalist ve gitarist Fatoumata Diawara sahne alırken, dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve vokalde Fantine 28 Mayıs'ta sanatseverlerin karşısında olacak.

Festival, 30-31 Mayıs'ta dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın "Piyano Başında 50 Yıl" temalı iki özel konseriyle son bulacak.

Fazıl Say'a caz aranjmanlarında, davulun önemli isimlerinden Ferit Odman eşlik edecek.

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