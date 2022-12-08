8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da 7 ayrı hırsızlık olayından aranan kişiler yakalandı

Antalya'da 7 ayrı hırsızlık olayından aranan kişiler yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen evden, iş yerinden ve otodan 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 17:00
Takip Et

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

Antalya'da 7 ayrı hırsızlık olayından aranan kişiler yakalandı
+
Aa
-

İHA

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, değişik tarihlerde meydana gelen evden, iş yerinden ve otodan 7 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Olayların şüphelilerinin G.G., B.G., U.A., H.K., Z.Y., R.A., T.D. ve M.A. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden M.A. Cikcilli Mahallesi'nde cadde üzerinde, diğer şüpheliler ise Güllerpınarı Mahallesi'nde bir adreste yakalandı. R.A.’nın üzerinde narkotik maddeler, H.K.’nin üzerinde 1 adet hassas terazi, M.A.’nın üzerinde iş yerinden çalmış olduğu 2 bin 470 TL, ikamette yapılan aramada ise hırsızlık malı 2 adet LCD TV, 2 adet bilgisayar monitörü, 3 adet matkap, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet bilgisayar kasası, 2 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet mikrodalga fırın, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Haklarında adli işlem yapılan şüphelilerden B.G., M.A. ve U.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
2
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
3
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
4
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
5
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
6
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿AKP'li profesör Ebubekir Sofuoğlu İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıyı destekledi. Üniversitelere ''Fuhuş yuvası” demişti
7
﻿AKP'li profesör Ebubekir Sofuoğlu İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıyı destekledi. Üniversitelere ''Fuhuş yuvası” demişti
﻿AKP'li profesör Ebubekir Sofuoğlu İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıyı destekledi. Üniversitelere ''Fuhuş yuvası” demişti
﻿Liselilerin bıçaklı kavgasında kan aktı
﻿Liselilerin bıçaklı kavgasında kan aktı
﻿Liselilerin bıçaklı kavgasında kan aktı
﻿Time dergisi, İranlı kadınları Yılın Kahramanları seçti
﻿Time dergisi, İranlı kadınları Yılın Kahramanları seçti
﻿Time dergisi, İranlı kadınları Yılın Kahramanları seçti
﻿Düzce’de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu
﻿Düzce’de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu
﻿Düzce’de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu
﻿AB Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılımını onayladı
﻿AB Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılımını onayladı
﻿AB Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılımını onayladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.