Antalya'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Antalya'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6012 Sokak'ta meydana gelen bıçaklı kavgada, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Sergen Çoban (30) ile Bilal Aksoy (36) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aksoy, yanında taşıdığı bıçakla Çoban'ı bıçakladı. Olayın ardından Aksoy yaya olarak kaçtı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Sergen Çoban'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Çoban, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Bilal Aksoy'u yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Aksoy, kısa süre sonra Manavgat'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksoy, adliyeye sevk edildi.

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