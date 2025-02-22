Antalya'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

Tartışmanın büyümesi üzerine Aksoy, yanında taşıdığı bıçakla Çoban'ı bıçakladı. Olayın ardından Aksoy yaya olarak kaçtı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Sergen Çoban'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Çoban, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Bilal Aksoy'u yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Aksoy, kısa süre sonra Manavgat'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksoy, adliyeye sevk edildi.