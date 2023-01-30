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Antalya’da ‘Çocuk tiyatroları şenliği’ devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli şekilde geçirmesi adına düzenlediği ‘Çocuk Tiyatroları Şenliği’ devam ediyor. Şenlikte 15 oyun, üç farklı sahnede tiyatroseverlerle buluşuyor. 

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 13:36
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Antalya’da ‘Çocuk tiyatroları şenliği’ devam ediyor

Antalya’da ‘Çocuk tiyatroları şenliği’ devam ediyor
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Büyükşehir’in Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Şehir Tiyatrosu iş birliği ile düzenlenen şenlik kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu’nda ‘İki Şaşkın Kafadar’ oyunu çocuklar için sahnelendi. Oyun sonrasında ise minik tiyatroseverlere şeker ikram edildi.  

Ücretsiz tiyatro etkinliği kapsamında 5 Şubat’a kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Yıldız Kenter Sahnesi’nde ‘Sır’, ‘Balon Ağacı’, ‘Zümrüdü Anka’ ve ‘Tiyatro Makinası’ isimli oyunlar sahnelenecek.

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