Antalya’da çocuklar 23 Nisan’ı denizde kutladı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya’da çocuklar 23 Nisan’ı denizde kutladı!

Antalya’da 23 Nisan’da Sevgi Evleri’ndeki çocuklar, Setur Marina’dan teknelerle “Sevgi Korteji”ne katıldı. Bayraklarla süslü tekneler ve jet skilerle Konyaaltı Sahili’nde bayram coşkusu yaşandı.

Sahil Güvenlik botları, Deniz Polisi botu, çok sayıda tekne ve jet ski eşliğinde düzenlenen kortejde çocuklar, bayram coşkusunu denizde yaşadı. Yaklaşık 50 teknenin yer aldığı kortej, müzikler ve gösteriler eşliğinde Setur Marina'dan hareket ederek Konyaaltı Sahili'ne kadar ilerledi. Kortej, Konyaaltı Sahili açıklarında gerçekleşti. Tekneler, bayraklar ve balonlarla süslenerek denizde bayram havası yaşandı. Kutlamalar kapsamında çocuklar için ayrıca flyboard gösterisi düzenlendi. Denizde düzenlenen etkinlikleri vatandaşlar da sahil boyunca ilgiyle izledi.

23 Nisan kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye Açık Su Şampiyonası 14 yaş üstü milli takım seçme yarışları da yapıldı. Onlarca sporcu Konyaaltı Sahili'nde kulaç attı.

Antalya’da çocuklar 23 Nisan’ı denizde kutladı!

Antalya’da çocuklar 23 Nisan’ı denizde kutladı!

Antalya’da çocuklar 23 Nisan’ı denizde kutladı!

Antalya’da çocuklar 23 Nisan’ı denizde kutladı!

Antalya’da çocuklar 23 Nisan’ı denizde kutladı!

Antalya’da çocuklar 23 Nisan’ı denizde kutladı!

Antalya’da çocuklar 23 Nisan’ı denizde kutladı!

Antalya’da çocuklar 23 Nisan’ı denizde kutladı!

Antalya’da çocuklar 23 Nisan’ı denizde kutladı!

Antalya’da çocuklar 23 Nisan’ı denizde kutladı!

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